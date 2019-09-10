ТОП-10 самых активных политиков августа

Хотя традиционно август довольно спокойный месяц с политической точки зрения, в этом году несколько политиков проявили себя в это время довольно активно. Портал Трибуна составил традиционный рейтинг активности политических деятелей в августе.

1). Президент Игорь Додон

И в августе глава государства был самым активным политическим деятелем в Молдове, проведя 49 публичных мероприятий и акций. Президент и на этот раз является единственным политиком, чей средний показатель активности выше одного мероприятия в день.

2). Спикер Зинаида Гречаный

Второе место в рейтинге занимает спикер Зинаида Гречаный. Несмотря на то, что парламент вообще не работал в августе, председатель парламента провела 23 публичных мероприятия.

3). Партия «Платформа «Достоинство и правда»

Далее следует партия «Платформа «Достоинство и правда», которая в августе провела 20 публичных мероприятий. Подавляющее большинство из них провели представители ППДП в правительстве и парламенте.

4). Премьер Майя Санду

В этом месяце глава кабинета министров сбавила обороты и заняла только четвертое место с 14 мероприятиями и публичными акциями.

5). Партия «Шор»

Довольно активно в августе проявила себя политическая партия «Шор», которая провела 10 публичных мероприятий и акций. Подавляющее большинство из них провели представители партии в парламенте.

6). Демократическая партия Молдовы

Демократическая партия Молдовы (ДПМ) открывает вторую часть нашего обычного рейтинга. В августе ДПМ провела 8 публичных мероприятий и акций.

7). Союз спасения Бессарабии

В некотором роде, Союз спасения Бессарабии (ССБ) можно считать сюрпризом августа. Будучи в самом начале пути, это политформирование проявило себя довольно активно, проведя 7 публичных мероприятий и акций.

8). Партия «Действие и солидарность» и Партия социалистов Республики Молдова

Восьмую позицию нашего рейтинга заняли сразу две партии: ПДС и ПСРМ, которые в августе были довольно пассивными, и провели по 6 публичных мероприятий и акций.

9). «Наша партия» и Либерал-демократическая партия Молдовы

И «Наша Партия», и Либерал – демократическая партия Молдовы, провели в августе по 3 публичных мероприятия и акции, и соответственно, делят девятую позицию в нашем рейтинге.

10). Европейская народная партия Молдовы

Завершает наш традиционный рейтинг Европейская народная партия Молдовы, которая провела в августе всего два публичных мероприятия.