Президент Додон предлагает механизмы внешнего вмешательства во внутренние дела Молдовы

Последние шаги президента Додона на внешней арене, на направлении Восток–Запад, обнаруживают его попытку упаковать „сбалансированную” внешнюю политику заодно с приднестровской проблематикой, пишет политолог Дионис Ченуша в аналитической статье для Агентства IPN.

В ходе своего визита в Брюссель, второго по счёту после состоявшегося в феврале 2017 года, Игорь Додон озвучил тезисы уже известного „Большого пакета для Молдовы”. Представленный на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2019 года, „Большой пакет” основан на двух концепциях. Первая из них заключается в „проведении сбалансированной внешней политики”, вторая – в „укреплении принципа нейтралитета”, признанного на международном уровне, комментирует политолог.

Консенсус внешних игроков – США, России и ЕС – по поводу преодоления молдавского политического кризиса в июне 2019 года послужил ориентиром для обоснования актуальности тезисов „Большого пакета”, замечает Дионис Ченуша.

Он отмечает, что эти тезисы фигурировали на переговорах с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини и с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

Проигнорированное на Мюнхенской конференции предложение о проведении „сбалансированной внешней политики на основе нейтрального статуса” Игорь Додон считает „основным приоритетом руководства Республики Молдова”, аргументирует политолог.

Ченуша утверждает, что не разделяемые премьер-министром Майей Санду и Министерством иностранных дел и не обсуждавшиеся с молдавским гражданским обществом, эти внешнеполитические устремления изначально незаконны.

Тем не менее, президент Додон планирует обсудить „Большой пакет для Молдовы” с ЕС, США и Россией и вместе с ними „разработать дорожную карту для её успешной реализации”, - подчёркивает политолог.

Ни теоретически, ни практически такой „пакет” не является ни логичным, ни осуществимым, даже если президент Додон и уделяет ему приоритетное внимание в рамках своей политической повестки дня, утверждает Ченуша.

Во-первых, пишет он, внешняя политика и нейтральный статус являются производными народного суверенитета и не могут быть закреплены извне, если страна является признанным субъектом международного права. Другой логический изъян этого „пакета”, продолжает политолог, заключается в том, что любое вмешательство США, ЕС или России в вопросы внутренней политики будет равнозначно вмешательству во внутренние дела Молдовы.

Механический подход к внешней политике или нейтралитету разрушает национальный суверенитет страны и искажает волю её населения. В целом, прежде чем выступать с подобными инициативами за рубежом, Администрация президента должна разобраться с этой проблемой на национальном уровне, в том числе протестировать её в рамках диалога с партнёрами по правлению, заключает Дионис Ченуша.