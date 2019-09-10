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Экономика
Жительница села Кошница открыла собственное дело по производству ароматизаторов
09.09.2019

Здоровая конкуренция китайским производителям. Жительница села Кошница Дубэссарского района открыла собственное дело по производству ароматизаторов для автомобилей на основе натуральных эфирных масел.

К решению начать свое дело предпринимательницу подтолкнуло здоровье - у Ольги Васильченко аллергия на ароматизаторы для автомобилей, которые продаются на молдавском рынке. Так она и решила производить безвредный и уникальный в своем роде товар.

"На рынке продают, в основном, ароматизаторы на химической основе. Мы и так ежедневно пользуемся химией. Наша компания производит ароматизаторы на разных эфирных маслах - это лаванда, ваниль, лимонник, пальмароза, вербена. Это разные и яркие ароматы, к которым покупатели привыкли", - сказала предпринимательница Ольга Висильченко.

Начало бизнеса далось непросто - Ольга стала первым в Молдове и одним из немногих в Европе производителей натуральных автомобильных ароматизаторов. Оборудование пришлось делать по специальному заказу. Потребовались и консультации зарубежного специалиста.

"Было трудно составить композицию, создать рецепт. Трудно найти необходимое оборудование и ампулы для поддержания качества ароматной композиции", - рассказала предпринимательница.

В марте Ольга получила от Организации по развитию малых и средних предприятий грант в семь с половиной тысяч евро, в рамках программы "Женщины в бизнесе". На эти деньги она докупила необходимую технику и теперь планирует расширить ассортимент продукции.

"Хотим в конце сентября запустить новый продукт. Тоже на эфирных маслах, но в небольших бочонках, которые можно использовать и в автомобиле, и в помещениях. Полезный срок действия будет намного дольше, чем у нашего первого продукта", - заявила предпринимательница.

В бизнесе Ольге помогает супруг, на нем производство и продажи. Он хорошо знаком с технологическим процессом, поскольку параллельно работает в автомобильной компании.

В настоящее время в коммерческом каталоге предпринимательницы 12 разных ароматов. Ее ароматизаторы для автомобилей продаются в магазинах автозапчастей по цене 35 леев.


 
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