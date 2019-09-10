В Кишиневе подозревают приднестровские предприятия в поддержке террористов и отмывании денег

Нацбанк Молдовы принял решение о закрытии счетов почти 30 предприятий из Приднестровья.

Такая мера уже была предпринята в отношении 25 предприятий, среди которых Молдавский металлургический завод и "Молдавизолит".

В Приднестровье эту меру расценивают, как "финансовое давление от Молдовы" и обратились к участникам переговорного процесса "5+2".

В свою очередь Национальный банк Молдовы в специальном пресс-релизе сообщил, что вызвавшее обеспокоенность в Приднестровье решение было принято в связи с тем, что "на международном уровне ужесточаются правила по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и с финансированием терроризма".

"Республика Молдова является частью этого процесса, особенно после того, как в 2018 году вступил в силу Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и с финансированием терроризма", - говорится в пресс-релизе Нацбанка Молдовы.

Молдавский центробанк отмечает, что мера затронула предприятия со всей Молдовы, а не только в Приднестровье. "Лицензированные банки были вынуждены принять меры в отношении не подчинившихся хозяйствующих субъектов, включая несколько предприятий из Приднестровского региона", - отметил Нацбанк Молдовы.

Всего в молдавских банках обслуживаются более 400 приднестровских предприятий.