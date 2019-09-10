Очищенные грецкие орехи на улицах Кишинева - это в лучшем случае – гепатит или дизентерия...

А стакан этого сомнительного удовольствия стоит 25 леев.

Очищенные грецкие орехи продаются в Кишиневе буквально на каждом углу. Сезон. На ул. Пушкина торговцы облюбовали скамеечки перед Домом печати и лестницу у входа в Сквер Кафедрального собора. На Армянской от рынка и до ул. В.Микле продавцы располагаются прямо на тротуарах. На Рышкановке в людных местах, возле бывшего рынка Алешина, например, тоже предлагают орешки. В общем, - весь город в орехах.

А что, бизнес прибыльный. Один большой пластиковый стакан очищенных орехов стоит 25 леев. Хорошо, если собраны они где-нибудь в деревне, у дома, или в ореховом саду. Но чаще всего собирают их вдоль дорог или в городских дворах и парках. Этого добра у нас везде хватает.

Чистят орехи там же, где продают, прямо на земле. Упало ядрышко на асфальт – обратно его, в стакан, никто ж не видит. Чистят голыми руками, без перчаток. А ведь продавцы не в магазине этим занимаются, где есть санузел. Мыть руки негде. И на лицах «ореховых» реализаторов диагнозы не написаны.

Через грязные руки передаются, причем, очень легко и быстро, такие заболевания как ОРВИ и грипп, вирусный конъюнктивит, дизентерия, ротавирусная инфекция, лямблиоз, гепатит А, гельминтоз, сальмонеллез. Хорошо, если просто пронесет, но может быть все гораздо хуже. И не всегда мы догадываемся, где подцепили то или иное заболевание.

Но самая большая опасность кишиневских «уличных» орехов в том, что они могут содержать тяжелые металлы. Как правило, продают на тротуарах орехи, собранные у дорог и в городе. Такие ядра впитали в себя все, что выделяют выхлопные газы – кадмий, свинец, цинка. Потребление таких «канцерогенных» орехов может привести к разрушению печени и к сильнейшему нарушению функции почек, анемии, болезням нервной системы.

И стоит покупать орехи, которые могут нанести такой вред здоровью?!

Орехи могут быть опаснее грибов

Лидия ТКАЧ