Караван уходит на запад: Жители Молдовы покидают Молдову, потому что боятся за своих родителей

Кажется, что из Молдовы уже уехали все, но каждую неделю из страны автобусы увозят новых иммигрантов.

В нашей стране, как и во многих других республиках бывшего СССР, большинство родителей хотят помогать своим детям до конца своей жизни. Даже когда дети зарабатывают намного больше, родители все равно умудряются подсунуть денежку, вещичку или хоть пару килограммов мяса. Такие они, наши родители. Успокаивает то, что мы, их дети, потом так же будет помогать своим детям.

Многим молодым семьям действительно нужна помощь, особенно когда у них появляются дети. Денег не хватает, ведь хорошо оплачиваемая работа в Молдове – редкость. Поэтому родители, как могут, помогают детям и внукам, лишая себя возможности поехать отдохнуть или купить что-нибудь нужное. Ведь дети-внуки – важнее.

Очень жаль родителей. Они прожили нелегкую жизнь, но всегда надеялись, что станет легче. А легче не стало. Поднимали детей, а теперь внуков. Снова во всем себе отказывают.

А их дети тоже много работают и мечтают, как в один прекрасный день они тоже смогут сделать что-то хорошее для родителей – купить путевку на курорт, оплатить ремонт…А это прекрасный день все не наступает. Так и не получается у детей начать помогать родителям. И тогда многие не выдерживают и решают уехать, чтобы за границей появились хоть 200-300 евро в месяц для родителей. Или чтобы хоть больше не нуждаться в помощи родителей…

Так и уезжают они, караванами, а родители счастливей не становятся. Да, у них появляется новая стиральная машинка, но боль в сердце нестерпимая...

ЛИДИЯ ТКАЧ