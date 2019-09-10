Не надо ругать село: Города всегда жили за счет деревенских...

Многие кишиневцы уверены, что если бы и городские и провинциалы перестали понтоваться друг перед другом, жить было бы намного легче.

Недавно на сайте «»Комсомольской правды» в Молдове была опубликована статья, о том, что выдает в «коренном» кищиневце провинциала. Публикация вызвала множество откликов. Публикуем самые яркие.

Анна:

«Не стесняюсь, что родилась и выросла в провинции, в уютном маленьком городке. Все знают друг друга еще до того, как успели познакомиться. Это накладывает отпечаток на людей. Возможно, родители не очень озадачивались, как мы были одеты, но учили, что надо уважать людей. Главное, чтобы совесть была у людей и неважно, как давно они переехали в столицу».

Рождённый в Кишинёве

«Единственное, что меня раздражает, когда сельские и городские друг друга прессуют - зачем? Живите себе спокойно без заморочек и понтов».

Автору:

«В столице коренного жителя, на самом деле, днем с огнем не сыщешь, а большую часть горожан составляют те же самые «понаехавшие», которые нахлынули в столицу лет 10-15-20 назад, зацепились и осели». Во-первых, «понаехавшие» не нахлынули а в поте лица работая за рубежом заработали деньги и честно купили себе жильё, конечно, их не сравнить с теми нынешними «коренными», которые в 50-60-70-ые получали квартиры по приглашению бесплатно. Во-вторых, качество «зацепиться» характерно для «халявщиков» и последнее «оседают» те, кому эта земля - дом родной, а не территория, контролируемая под себя»..

Тётя Маня:

«Урбанизация повсеместно идёт семимильными шагами. Так во всём мире. Население из деревень переселяется в города, где легче выживать. Не надо ругать село. Это не правильно. Города всегда жили за счёт деревенских, возделывающих землю, пасущих скот, собирающих урожай. Ничего нет постыдного в том, что человек ярко одет, в золотых побрякушках, закупается на толчке. Нельзя его в этом обвинять, ибо такое поведение связано с сельскими традициями - выход «в люди» считать праздником. Надо изначально одинаково уважительно относиться ко всем - и к плохо одетой крестьянке, и к ярко выкрашенной горожанке. О человеке судят по делам его, а не за внешний вид. Если брендовая (или её копия) одежда придаёт её надевшему уверенность в себе, так это его и только его личное дело. Не делите людей на городских и сельских! Ни у первых, ни у вторых в этом нет их вины или заслуги».

Вольдемар:

«Горожанина можно определить в первую очередь по разговору, менталитету и спокойному отношению к происходящему. Есть еще в Кишиневе местные, которые таки да, не любят приезжих с деревень. И совсем не потому что они сельские, а потому что «село» из них не уезжает. Одеваться они более-менее уже научились, а вот при разговоре их определяешь сразу. Менталитет их деревенский выдает. Сейчас начали приезжать и покупать квартиры в городе, те, кто в 2000 поехал класть плитку на стройке за рубежом. Осуществить давнишнюю мечту – «апартамент ла ораш».

НАДЕЖДА ОДУДОВСКАЯ