Зинаида Гречаный в Китае: планы и встречи

Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаный сообщила в соцсетях о свое рабочем визите в Китайской Народной Республике.

В КНР Гречаный примет участие в 8-м Евро-Азиатском экономическом форуме, который будет проходить в городе Сиань.

– Во время визита встречусь со своим коллегой - председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, с заместителем Премьера Госсовета Китайской Народной Республики Ху Чуньхуа, губернатором провинции Шаньси, руководством города Шанхая и другими официальными лицами.

Делегация посетит компанию Huawei в Пекине. Напомню, что Республика Молдова установила дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой 30 января 1992 года. Между двумя странами подписано 61 соглашение в различных областях, - написала Гречаный.