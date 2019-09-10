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Эту книгу пора начать читать второй раз
09.09.2019

Несколько мыслей о взаимоотношениях молдавского бизнеса и молдавской власти

Начну чуть издалека. У Милорада Павича, сербского писателя, есть классная цитата. «Книгу, если от нее ждешь чуда, следует читать дважды. Один раз следует прочитать в молодости, когда вы моложе героев, второй раз – когда вошли в возраст и герои книги стали моложе вас».

Я вспомнил об этой цитате, когда недавно начал запоем перечитывать Грэма Грина. Лет тридцать назад, когда мне было чуть больше двадцати, Грэма Грина мне посоветовал отец. Я честно прочитал три книги, которые под одной обложкой издавали в Кишиневе. «Тихий американец», «Наш человек в Гаване» и «Комедианты». В каждой из книг главным героям хорошо за сорок. В каждой из книг есть и герои, которым по двадцать – двадцать пять лет.

Когда я читал Грэма Грина «в детстве», интересы и проблемы «старших» героев мне были неинтересны. А младшие герои были слишком второго плана, чтобы ими увлечься. В итоге любви к Грэм Грину не случилось. Зато когда я, от нечего делать, начал перечитывать Грина несколько лет назад, когда я стал даже старше его героев, я не мог оторваться.

Причем это к молдавской власти и молдавскому бизнесу?

Вот цепочка рассуждений. Может правильная, может нет. Но мне было интересно ее сформулировать.

«Старшее» поколение молдавского бизнеса – это люди, которые, как правило, примерно моего возраста. Год рождения 1960 – 1970. Возраст 48 – 60 с маленьким хвостиком. Пришли в бизнес в 90-е годы, раньше то и бизнеса не было.

Когда «мы» приходили в бизнес, молдавским политикам было, как правило, около шестидесяти. Пример – Владимир Воронин. 1941 года рождения. В 2001 Воронину 60 лет. «Нам», старшим на тот момент бизнесменам, по 30 – 40 лет. Не больше. Вполне понятно, что на молдавских политиков все мы смотрели как на людей старшего поколения. Они там занимаются серьезным делом, политикой, а мы тут «мутим» бизнес. Мы к политическим делам никакого отношения не имеем и хорошо бы, чтобы нас просто не трогали. Кроме того, был и еще один фактор. Все равно, подсознательно казалось, что «они» - взрослые, умные, опытные, а мы еще «пацаны зеленые». И оспаривать чьи либо решения не нам.

Ситуация сейчас. Майя Санду. 47 лет. Андрей Нэстасе. 44 года. Игорь Додон. 44 года. Все поколение молдавских политиков уже младше бизнесменов первой волны и ровесники второй волны. А значит уже примерно один и тот же жизненный опыт, а значит примерно одни и те же жизненные ошибки, а значит уже пора перестать смотреть бизнесу на политиков, как на мудрых небожителей, которые недоступны для простых смертных.

Небожителям беспрекословно подчиняются. Разве что могут поворчать о своем недовольстве на кухне.

С равными есть смысл обсуждать и вести переговоры. Тем более, что все молдавские политики горой стоят за демократические ценности современного мира.

Как обсуждать и вести переговоры, а если политики допускают ошибки, то как добиваться их исправления? Не надо ничего придумывать. Лоббизм (или advocacy) существует в мире со средних веков. Сам термин возник еще в 1553 году в Англии. Это абсолютно законная деятельность (не путать с взятками за решение интересов), которая выражается в подаче петиций, массовой рассылке писем в органы власти, проведение экспертизы законопроектов, проведение информационных кампаний по формированию общественного мнения.

Более того, частные примеры успешных действий в сфере advocacy в Молдове уже есть. Это работа, как минимум, AmCham Moldova, EBA и Ассоциации частных ИТ компаний. Просто эти организации нишевые, на Налоговый кодекс в целом не замахиваются, решают более локальные вопросы своих членов. Зато у них точно можно поучиться, как такая работа может быть организована. А работа – это несколько энергичных людей в управлении организации и хорошие юристы, и экономисты, которые могут подготовить законопроекты или поправки к законам и их обосновать. Плюс хороший PR и работа со СМИ.

И я подумал, может уже пришло время, когда молдавский бизнес возьмет второй раз в руки книгу о взаимоотношениях бизнеса и власти и перечитает ее не как первоклассник берет в руки учебник физики за 10 класс, а как равный с равными? Демократия, кажется, даже приветствует равенство? В том числе и право исправлять ошибки власти и вести с ней обсуждение на равных. Денег и опыта у бизнеса достаточно, чтобы создать мощную лоббистскую организацию. Проблема в том, что молдавский бизнес чаще всего предпочитал не объединяться, а втихую решить свой личный интерес и на этом остановиться.  Но, может, времена меняются. Или требуют изменений?

И еще раз цитата. Статьи ведь тоже можно читать дважды: «Книгу, если от нее ждешь чуда, следует читать дважды. Один раз следует прочитать в молодости, когда вы моложе героев, второй раз – когда вошли в возраст и герои книги стали моложе вас».

Павел ЗИНГАН


 
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