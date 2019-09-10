Размер предварительно удерживаемого подоходного налога увеличился до 12%

Размер подоходного налога, предварительно удерживаемого у источника выплаты, вырастет с 7% до 12%.

Это увеличение предусмотрено поправками в Налоговый кодекс, опубликованными в пятницу в «Официальном мониторе». Поправки в Налоговый кодекс приняты в рамках мер, согласованных с МВФ

Согласно документу, введенная 1 октября 2018 года единая ставка подоходного налога для физических и юридических лиц в размере сохранится. В то же время, уже с 1 января 2020 года размер предварительного удержания с выплат, осуществленных в пользу резидента, увеличится с 7% до 12% (Ст.90 Налогового кодекса).

Таким образом, все экономические агенты, учреждения и организации, включая любые органы публичной власти и публичные учреждения, будут предварительно удерживать в счет уплаты подоходного налога 12% выплат, осуществляемых в пользу физических лиц. Исключение составляют обладатели предпринимательских патентов, индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства и другие оговоренные законодательством лица.

Не будет удерживаться предварительно 12% из суммы выплат в пользу физических лиц по доходам, полученным ими согласно статьям 20, 88, 89, 901 и 91 от отчуждения автотранспортных средств и ценных бумаг, от суммы аренды земель сельхоз назначения, отчуждения капитальных активов (согласно договорам лизинга, возвратного лизинга, залога, ипотеки) и/или в случаях принудительного отчуждения капитальных активов. В случае ликвидации хозяйствующего субъекта – из ликвидационных платежей в неденежной форме.

Согласно расчетам, эта мера принесет дополнительные доходы в госбюджет 2020 года примерно на 24 млн леев, сообщает InfoMarket.