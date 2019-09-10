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Чебан желал бы дружеского поединка с Нэстасе за кресло генпримара
09.09.2019

Поединок с Андреем Нэстасе за кресло примара столицы должен быть дружеским, а не жёстким. Такого мнения придерживается социалист Ион Чебан, объявивший 9 сентября о начале своей предвыборной кампании на пост примара Кишинёва, передаёт IPN.

„Дебаты в ходе избирательной кампании должны быть посвящены идеям, решениям. Не думаю, что господин Нэстасе против антикоррупционных действий в примэрии, не думаю, что он против хороших дорог, он также не против социальных проектов”, - отметил Ион Чебан.

Социалист сообщил, что в Кишинёвском муниципальном совете он желал бы видеть повторение альянса ПСРМ – блок ACUM. „Чтобы мы могли договориться о решениях, которые важны для Кишинёва, учитывая то, что, вероятно, ПСРМ и ACUM будут иметь от 38 до 45 из 51 мандата в Кишинёвском муниципальном совете”, - сказал Чебан.

Отвечая на вопросы присутствовавших на пресс-конференции журналистов, кандидат ПСРМ отметил, что избиратель примет решение, кого ему направить на должность примара в этот раз, с учётом того, что в прошлом году Ион Чебан набрал на 12 тысяч меньше голосов, чем Андрей Нэстасе. „Мы постараемся быть максимально гибкими, максимально близкими к людям, максимально корректными и постараемся донести наш сигнал о том, какими мы видим изменения в примэрии”, - отметил кандидат ПСРМ.

Ион Чебан также сообщил, что у него имеются совершенно конкретные решения для устранения неприятного запаха в столице. „Есть проект реконструкции очистных сооружений, который был принят. Здесь мы также должны внести изменения в законодательство, чтобы не допустить этих утечек по вине хозяйствующих субъектов”, - пояснил Чебан.


 
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