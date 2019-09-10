Молдова наносит удар в спину России: «Правительство не признает Крым российским...

Дружественное государство открыло рынок для 150 предприятий, а мы ей зарядили "сапогом по физиономии".

Не завидую президенту страны Игорю Додону...

7 сентября Игорь Додон договорился с Путиным о цене на газ. Короче, в этом году цена на газ не вырастет (речь шла о росте в 50-60%), а в следующем – возможно, снизится на 40-50%!

Это очень серьезный успех президента, огромный жест щедрости со стороны России.

И что вы думаете?

8 сентября глава комиссии по внешней политики Ю.Реницэ выдал "гениальную" мысль, что Россия держит в Молдове оккупационную армию!

9 сентября молдавский МИД заявил, что он не признает выборы в Крыму! А в Челябинске и Воркуте признает или нет? И кому вообще нужна или интересна наша позиция?

И вот так мы ведем себя с Россией с 2003 года.

Она нам скидку на газ – мы ей удар в спину!

Она нам недавно открыла рынок для 150 предприятий (всего с 2017 года около 350 предприятий получили доступ) – мы ей сапогом по физиономии!

P.S.

1) 9 сентября наш министр высказался по Крыму. А 11 сентября он едет в Москву на встречу... с С.Лавровым.

2) Москва была среди первых стран, признавших новую власть, включая самого министра Н. Попеску. Украина признала оба правительства одновременно – и Филипа, и Санду.

Богдан Цырдя