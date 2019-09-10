Тофилат: Мы платим за газ 240 долларов, а в ЕС цена упала ниже 120 долларов

Эксперт в области энергетики Серджиу Тофилат считает, что независимо от того, о чем президент Игорь Додон договаривается со своим российским коллегой Владимиром Путиным, цена на газ для Республики Молдова снизится в следующем году. По его словам, в Европейском Союзе цены снижаются. „К примеру, сегодня мы платим 240 долларов за тысячу кубометров, в ЕС цена упала ниже 120 долларов”, - заявил Серджиу Тофилат в интервью радиостанции Europa Liberă, цитируемом IPN.

„Цена на импорт, которую мы платим сегодня, устанавливается на основании договора, подписанного между Moldova-Gaz и Газпромом. Существует формула, и цена меняется ежеквартально на основе этой формулы. При формировании цены, учитываются цены с предыдущего года на газ, мазут и дизельное топливо на рынке ЕС. Другими словами, то, что мы платим сегодня, формируется на основе цен ЕС за предыдущий год”, - отметил эксперт.

По его словам, сейчас, если Игорю Додону удастся договориться с Владимиром Путиным, это должно быть подтверждено документом - либо дополнительным соглашением к контракту Moldova-Gaz с Газпромом, в соответствии с которым изменяется формула расчета, либо нам должны показать документ от отмене пошлины на экспорт газа, потому что сегодня они платят около 25% от пошлины на экспорт. „Если г-н Додон не сможет показать нам документ, подтверждающий некоторые договоренности с Путиным или Газпромом, я не могу поверить в его утверждения, потому что, исходя из формулы, газ все равно подешевеет. Поэтому подождем, какой документ представит г-н Додон в подтверждении его договоренностей с Газпромом или с г-ном Путиным”, - отметил эксперт.

Серджиу Тофилат заявил, что в последний раз тариф на газ был установлен в марте 2018 года. В предыдущем году, в конце 2017 года, реальная цена на импорт составляла 3000 леев, тариф рассчитывался по цене 4194 лея, поэтому, естественно, он должен был быть снижен в начале прошлого года. НАРЭ снизило тариф, и в основе расчетов была взята цена 3.156 леев. Таким образом, сегодня тариф на газ устанавливается на основе импортной цены в 3,156 леев, реально Республика Молдова платит 4,160, т.е. на 1000 реально платит дороже, чем основа при расчете тарифа.

Президент Республики Молдова Игорь Додон, совершивший визит в Москву, заявил, что договорился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о том, чтобы в этом году цена на природный газ не была увеличена, а в следующем году, чтобы была даже снижена.