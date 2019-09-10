Арбитражный суд обязал Молдову выплатить компании Платона около 50 млн долларов

Связанная с называемым «рейдером № 1 в СНГ» и находящимся ныне в тюрьме финансистом Вячеславом Платоном компания «Энергояльянс» выиграла у Молдовы иск, по которому из бюджета будет выплачено 46,5 миллионов долларов.

Решение было принято находящимся в Соединенных Штатах Арбитражным судом округа Колумбия.

Согласно решению, из указанной суммы 340 тысяч долларов будут выплачены в качестве судебных издержек. Еще 200 тысяч долларов Молдова заплатит адвокатам компании Платона.

Примечательно, что 30 августа, по представлению министра юстиции Олеси Стамате, правительство Майи Санду утвердило выплату гонорара адвокатам Республики Молдовы в этом Арбитраже в размере 59 125 долларов.

Судебное разбирательство между Молдовой и компанией «Энергоальянс» началось в конце 1990-х годов. Тогда Moldtranselectro закупало электроэнергию у Украины через зарегистрированный на Британских Виргинских островах офшор Derimen Properties Ltd. В результате поставок образовалась задолженность в 196 млн леев.

Позже, офшорная компания уступила украинскому «Энергоальянсу» право на возврат предполагаемого долга.

В 2016 году была опубликована аудиозапись разговора между Вячеславом Платоном и ближайшим советником Владимира Плахотнюка — Сергеем Яраловым, в котором Платон предложил Плахотнюку 2/3 компании «Энергоальянс».

Согласно информационной записке Высшей судебной палаты Молдовы, «Энергоальянс» был причастен к легализации «грязных» денег в Российской Федерации.