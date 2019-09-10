Перевозчики объявляют протест

Транспортные компании объявили о проведении протеста в четверг, 12 сентября, в связи с тем, как Министерство экономики и инфраструктуры рассматривает их запрос на корректировку тарифа на пассажирские перевозки.

«Основанием для организации протеста послужила информация, полученная в течение последних двух дней, которая показывает, что как минимум три обещания Минэкономики, сделанные во время встреч с перевозчиками, оказались ложными. Эти обстоятельства указывают на то, что Минэкономики пытается нам лгать также, как нам лгали все последние годы», — говорится в пресс-релизе Ассоциации автомобильных перевозчиков, сообщает jurnal.md.

Акция протеста начнется в 12:00 на площади Великого национального собрания. По словам организаторов, в мероприятии примут участие около 100 водителей автобусов и микроавтобусов.

Перевозчики уточняют, что марш протеста не повлияет на работу регулярных рейсов.

Отметим, что транспортные компании, занимающиеся пассажирскими перевозками, требуют повышения тарифов на 20 процентов.

Ранее министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан заявил, что проблема является наследием предыдущего правительства, поскольку тарифы были заморожены с 2013 года.