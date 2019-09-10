«Никто не остается безнаказанным»: Григорчук требует отставки судей и прокуроров, «которые служили Плахотнюку»

В качестве предупреждения на дверь кабинетов чиновников, служивших Плахотнюку и продолжающих занимать свои должности, решено клеить листовки с надписью «Никто не остается безнаказанным».

Сегодня, 9 сентября, Гражданская инициатива Dreptul la Dreptate (Право на Справедливость) в лице активиста Павла Григорчука и адвоката Эдуарда Руденко провела свой первый рейд, навестив на рабочем месте судью Родику Бердило. Судья Бердило получила скандальную известность после того, как летом прошлого года своим решением аннулировала результаты выборов в Кишиневе, лишив Андрея Нэстасе должности столичного примара.

Как пояснил Павел Григорчук, имя судьи Родики Бердило стало нарицательным и символизируется с тем, что справедливости в молдавских судах добиться невозможно.

Судьи на месте не оказалось, на что Григорчук выразил надежду, что на работу она больше не вернется. Активист принес судье Бердило две розы, как он пояснил, по молдавской традиции четное количество цветов несут на похороны, а розы – это символ Демократической партии. В переводе с "языка цветов": Родика Бердило служила Демпартии, которая сейчас является «политическим трупом».

- Судьи Плахотнюка не оказалось на работе, хотя ещё накануне и утром этого дня она была в суде. Надеемся, что она больше в суд и не вернётся. Судья, посмевшая отменить демократические выборы, которая плюнула в лицо сотням тысяч избирателей, которая исполняла заказ олигарха Плахотнюка и ДПМ, не имеет морального права носить судейскую мантию и вершить правосудие от имени закона, - заявил Павел Григорчук.

Активист отметил, что собирается нанести визит другим судьям, прокурорам и полицейским чиновникам, которые служили режиму Плахотнюка.

- Мы обязуемся регулярно посещать продажных судей, коррумпированных прокуроров и чиновников-казнокрадов, которые служили Плахотнюку, а сегодня продолжают занимать свои должности, чтобы потребовать их немедленной позорной отставки. Присоединяйтесь! Вместе наш голос будет звучать сильнее, - призвал гражданский активист.