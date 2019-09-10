Директор винной фабрики рассказал подробности трагедии в Кантемире, где мужчина смертельно отравился парами при очистке канализации

Инцидент произошел на фабрике Imperial Vin.

Мы уже сообщали о трагедии в районе Кантемир, где 63-летний мужчина, вызвавшийся почистить канализацию, задохнулся из-за ядовитых испарений. Директор фабрики Imperial Vin, на которой произошла трагедия, рассказал подробности случившегося. По его словам, все шокированы произошедшим и не могут толком объяснить, как могло случиться подобное.

Также директор отметил, что главный инженер фабрики не давал свое согласие на проведение работ - формально они были проведены без ведома начальства.

- Он имел богатый опыт работы, уже лет двадцать как работал у нас. Все знал. Отправился к колодцу вместе с коллегой, они решили, что смогут сами решить проблему. Шеф-инженер ждал их в другом месте для решения другой проблемы. Когда подоспела помощь, было слишком поздно. Коллега не может объяснить, как такое произошло, он в шоке. Да и мы все тоже в шоке, ничего не понимаем, - поведал директор Василе Касьян, слова которого приводит телеканал TV8.