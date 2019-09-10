Игорь Додон встретился с послом США Дереком Хоганом

Стороны провели обсуждение стратегических вопросов. Глава Республики Молдова Игорь Додон встретился с Дереком Хоганом, который с недавних пор исполняет роль посла США в нашей стране. Стороны обсудили некоторые вопросы углубления стратегического сотрудничества, а также основные положения предстоящего визита Додона в США, который состоится в третьей декаде сентября - молдавский президент выступит с трибуны Генассамблеи ООН.

- Провел рабочую встречу с Послом Соединенных Штатов в Республике Молдова Дереком Хоганом. Обсудили повестку двусторонних отношений, указали на необходимость их дальнейшего углубления по важнейшим стратегическим вопросам.

В завершение беседы обсудили мой предстоящий в конце сентября рабочий визит в США, где планируется выступление на Генеральной Ассамблее ООН и проведение двусторонних встреч, в том числе с представителями американской администрации, - заявил молдавский президент по итогам встречи.