Страшное преступление против кишиневцев, о котором все молчат: Нас травят, но никто не говорит, кто и чем

В это невозможно поверить — в столице происходит что-то очень плохое, но это тщательно скрывается.

Я не верю, что никто не знает, чем воняет Кишинев. Но я с каждым днем я все больше боюсь! Как так — столько дней длится зловоние, а никто не говорит, что это?! Почему все молчат — неужели это никак не влияет на здоровье людей?! Не верю!

Наши дети гуляют, дышат «свежим» воздухом. Мы открываем окна, потому что погода еще летняя. Мы чувствуем ужасный запах гари, дерьма, непонятно чего. Действительно, непонятно чего! К очистным мы уже привыкли, знаем этот запах. Это — не он!

Почему не объявляется ЧП? Разве не это экологическая катастрофа? Разве не нужно просить помощи извне, если сами решить не могут? В конце концов, наймите иностранных следователей, пусть они выяснят, чем воняет в вашем городе!

В понедельник на заседании Админсовета «Apa-Canal» обсуждали вопрос зловония в Кишиневе. Илиан Кашу, гражданский активист, там был. Он написал на своей странице в Фэйсбуке, что было озвучено две гипотезы. Одна — о том, что преступление совершают некие экономические агенты. Делают они это ночью. Другая версия — ампулы с токсичной субстанцией выкидывают в канализационную систему.

- В обоих случаях выбрасываются токсины, которыми мы дышим и рискуем заболеть раком. Это надо срочно включиться СИБу. На Кишинев напали бандиты, - пишет Кашу.

Нет никаких сомнений — в Кишиневе совершается страшное преступление. Совершенно непонятно, как о нем не могут знать власти и правоохранительные органы. Или его совершают люди-невидимки?! С каждым днем становится все страшнее, почему нам не называют источник. Врут и скрывают или не знают? Оба варианта ужасные. Первый — тем, что это преступление против людей, второй — тем, что неужели у нас совсем нет специалистов?

Успокаивает, но не сильно, только одно — массовых вылетов из Кишинева, как было летом, не наблюдается. То есть, те, кто знает, что происходит, Молдову не покидают. Может, не так страшно. Пусть будет так, но верится с трудом.

ЛИДИЯ ТКАЧ