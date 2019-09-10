Срочно! Опубликованы условия, на которых американцы разрешат Плахотнюку вернуться в Молдову!

Беглый олигарх находится за океаном, но демократы и их сторонники уже заявляют, что они не сломлены.

Выборы нового председателя Демпартии вместо Плахотнюка показали, что эта некогда «партия власти» после почти 100 дневного нахождения у руля страны союза социалистов и АКУМ внезапно взбодрилась. По-другому и не объяснишь, почему на прошлой неделе ДПМ возглавил Павел Филип – ведь практически все аналитики говорили о том, что формированию необходимы новые лица. А тут – не просто старое, но еще и особоприближенное к Владу Георгиевичу.

«Нам удалось пройти через слухи о распаде ДПМ, поэтому я уверен, что фракция Демократической партии останется единой до конца действия парламента» - заявил журналистам Павел Филип.

Откуда такая уверенность? По всей видимости, дело в том, что новая власть совсем не спешит расследовать деяния ДПМ за последние несколько. Судите сами: парламент признал, что Молдова была «захваченным» государством, но не признал КЕМ конкретно. В итоге громких посадок нет, фигуранты отчета Кролл, как ни в чем не бывало, ходят на свои работы, а Шору и Плахотнюку позволили спокойно покинут страну.

Тот самый посол Хоган

Кстати, о Плахотнюке. Не секрет, что он сбежал в США аккурат после 15-минутного разговора с американским послом Дереком Хоганом. Сбежал, как предполагали, под определенные гарантии (среди них – мирная передача власти). До поры до времени разговоров об ее возвращении не было, но, пользуясь бездействием властей, демократы стали кидать «пробные шары» на эту тему. И в этих заявлениях проскальзывает то, на каких условиях американцы дали бы согласие на возвращение Плахотнюка на историческую родину.

«Господин Плахотнюк вне политики, вне партии. У него своя жизнь, он заботится о семье, которую он игнорировал много лет. Я уверен в возвращении Плахотнюка в Молдову, но скептически отношусь к возможности его возвращения в политику. Иногда вы можете уйти, но вернуться нужно очень быстро, иначе вы не вернетесь никогда. Плахотнюк заявил, что он прошел этап своей жизни», - заявил Андриан Канду, для которого беглый олигарх является нанашем.

Как предполагают молдавские политологи, это и есть главное условие, которое американцы позволили озвучить Канду, благодаря которому Плахотнюк до сих пор еще не на нарах. И это хорошая новость для новой власти – в большую политику олигарх уже не вернется, хотя и может вот-вот приехать в гости в свои родные Ниспорены. Плохая же новость в том, что у руля ДПМ его правая рука Павел Филип. А это значит, для тех, кто понимает, что из большой политики Плахотнюк… не уходил вовсе.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ