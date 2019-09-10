Как будут рассчитываться налоги с выигрышей в лотерею

С изменением законодательства, налоги на выигрыши в лотерею и спортивных ставках будут применяться с 1 января 2020 года для сумм, превышающих 240 леев, а не с 1 сентября. Таким образом, все выигрыши в лотерейных билетах и спортивных ставках, полученные до 31 декабря 2019 года, выплачиваются в полном объеме без удержания налогов с бенефициаров.

В пресс-релизе организатора лотереи и спортивных ставок NGM Company отмечается, что еще одним положением, вызвавшим путаницу, является введение налога для коммерческих единиц, которые продают лотерейные билеты. Компания уточняет, что и освобождение от уплаты налога на коммерческие объекты (местный налог) аннулируется с 1 января 2020 года, а не с 1 сентября 2019 года, передает IPN.

Лотерея в Республике Молдова организована NGM Company, частным партнером Национальной лотереи Молдовы. Компания также обладает разрешением на организацию игр с электронными билетами и спортивных ставок.

В нынешнем формате Национальная лотерея существует с ноября 2018 года. На сегодняшний момент игрокам были выплачены выигрыши на сумму более 250 млн. леев, а 12 граждан Молдовы стали миллионерами.