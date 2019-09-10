Что лежит в основе активизации президента Игоря Додона на внешнем треке

Роль президента Игоря Додона во внешней политике Республики Молдова значительно возросла. Если до недавнего времени глава государства был активен в плане внешнеполитической деятельности в основном на восточном направлении (Россия и пространство СНГ), то последнее время наблюдается его активизация и на западном секторе. Так, после недавнего (впечатляющего, между прочим, своей консистенцией) визита в Брюссель глава государства отправится в Соединенные Штаты Америки. Кстати, суть новой роли главы государства во внешней политике Республики Молдова была в полной мере отражена на прошлой неделе, когда он совершил два визита в Москву и один в Брюссель — рекорд для молдавской политики.

Итак, что стоит за активизацией главы государства на внешнем треке, особенно западном? Первым объяснением является то, что в свете событий последних трех месяцев президент Игорь Додон сумел выстроить совершенно другой имидж в глазах внешних партнеров. Они увидели в главе молдавского государства прагматичного политика, который руководствуется исключительно интересами страны, но который способен брать в расчет и интересы внешних партнеров. Более того, Игорь Додон доказал, что может быть надежным и, самое главное, предсказуемым партнером. Эти его качества внешние партнеры не могли не заметить, открывая новые перспективы перед главой государства.

Во-вторых, вероятно, сказала свое слово концепция сбалансированной внешней политики, которую продвигает Игорь Додон. Не раз президент давал понять, что не является сторонником эксцессов в плане внешней политики, а в последние месяцы он дополнил свой месседж новым элементом — геополитика должна перейти на второй план, а на первый план должен быть поставлен интерес Республики Молдова. Эта концепция президента позволила ему стать практически единственным надежным молдавским партнером по диалогу и на Востоке, и на Западе. Сегодня Игорь Додон является единственным политиком, для которого открыты двери западных канцелярий, но также и восточных.

В-третьих, возможно, новая роль президента во внешней политике была усилена и слабыми показателями на внешнем контуре новой исполнительной власти. Руководство нового правительства так и не осознало, что больше не находится в оппозиции, и что приход к власти в стране подразумевает и изменение отношений, месседжей в адрес внешних партнеров. Таким образом, исполнительный орган концентрируется исключительно на европейской интеграции, игнорируя тот факт, что, по крайней мере, в случае Республики Молдова великие мировые державы больше не конкурируют, что достигли консенсуса, и их ожидание от руководства Республики Молдова — сбалансированная внешняя политика, которая предполагает взаимодействие с внешними связями сквозь призму интересов страны, а не пришедших к власти партий. На фоне такого поведения правительства кажется, что симпатии внешних политических игроков все больше и больше направлены на президента Игоря Додона.

В свете вышеизложенного логично задаться вопросом, какие шансы у главы государства стать общей ставкой внешних партнеров в Республике Молдова? И ответ может быть только один: шансы очень даже реальны. Нам остается лишь наблюдать, найдут ли продолжение прогнозируемые сейчас тенденции и в ближайшем будущем.