Минимум пять партий «уговаривали» его баллотироваться от них на должность столичного примара...

Бывший исполняющий обязанности примара мун. Кишинев Руслан Кодряну утверждает, что 5 партий предлагали ему баллотироваться от них на пост столичного примара. Об этом он заявил в интервью для europalibera.org.

Как сообщает Трибуна, Руслан Кодряну объяснил, почему решил баллотироваться самостоятельно.

«Я удостоился неожиданной для меня чести вести переговоры с более чем 5 партиями, которые предлагали мне баллотироваться от них, но у меня есть семья и небольшая команда людей, которые мне доверяют. Я думаю, что гораздо проще управлять городом с доверенными людьми, чем баллотироваться от той или иной партии», – уточнил он.

Также Руслан Кодряну отметил, что не хочет любой ценой получить должность примара или места в муниципальном совете, потому что не это является его целью.

«Городу нужен человек, который будет им управлять. Мы доказали, что можно просто работать, не занимаясь политикой. Не могу сказать, что партийное видение каким-то образом мешает работе. Я не вел переговоры с партиями, которые предлагали мне баллотироваться от них, но я считаю, что городу нужен человек, который будет сотрудничать со всеми, имея свою повестку дня, которая продиктована нуждами города, без учета интересов той или иной партии», – добавил Кодряну.

Андриана Кептине