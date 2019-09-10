Из молдавских аптек исчез "Диазепам"

Жизненно необходимые больным эпилепсией свечи "Диазепам" пропали из аптек. Их используют при судорогах и для успокоения пациента. Мать семилетнего мальчика отчаянно ищет его вот уже месяц. Самое страшное - у лекарства нет альтернативы.

"Диазепам" включен в список компенсируемых медикаментов для детей. Когда препарат исчез, женщина обратилась к родственникам, и те скупали последние упаковки по всей стране.

В Агентстве по медикаментам, ей подтвердили, что на складах препарата нет и упрекнули в том, что она не позаботилась о запасах.