Самый точный прогноз погоды: похолодание ожидается к концу недели

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Теплая сентябрьская погода сохранится в Молдове и во вторник. В этот день синоптики ожидают переменную облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем столбик термометра покажет в тени в среднем от +25 до +30 градусов по Цельсию.

Ветер — юго-восточный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие четверо суток, с 11 по 14 сентября, сохранится идентичный температурный режим. В ночные часы ожидается от +10 до +15 градусов, а днем столбики термометров покажут от +25 до +30 градусов по Цельсию. Никаких осадков в этот период не предвидится.

А вот с воскресенья начнет холодать. Днем температура поднимется уже всего до +17, +22 градусов. Затем станет еще прохладнее.

До 11 сентября в связи с недобором осадков во многих районах республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий. А вот гидрологическая засуха, по прогнозам специалистов, будет регистрироваться как минимум до 12 сентября.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 10 сентября почитают память святой Анны Пророчицы и святого Саввы Крыпецкого. Анна родилась в Иерусалиме и была благочестивой вдовой, которая принадлежала к той категории избранных, встретивших Иисуса Христа во младенческом возрасте, когда Мария и Иосиф впервые пришли с ним в храм. Что касается святого Саввы Крыпецкого (Псковского), то он жил несколько позднее — в XV веке. Известно, что Савва принял монашеский постриг, а затем отправился в Псков и поселился недалеко от города в Крыпецкой пустыни. Соблюдал строгий пост и проводил время в молитвах, размышлениях о Боге.

Сухой сентябрь — примета того, что зимние дни наступят нескоро.

Если человек родился 10 сентября, то в качестве талисмана ему стоит носить агат и хризолит.