«Помогите змее»: в Кишиневе новая напасть — нашествие змей...

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Общество
Змею увидели в 10 метрах от детского сада, в самом центре Кишинева.
Две недели назад «КП» писала о том, что многие кишиневцы замечали в городе змей. В понедельник в группе «Кишиневская группа взаимопомощи» в Фэйсбуке появился новый пост с видео находки. Автор поста утверждает, что это не уж, и просит разобраться, что это за змея.
Многие пользователи соцсетей уверены, что это гадюка, о чем и пишут в своих комментариях. При этом подчеркивают, что смертельно ядовитых змей в Молдове нет.
А зоозащитники, конечно змею, какой бы она ни была, защищают. Это естественно, на то они и зоозащитники. Только их советам лучше не следовать. Так, они советуют позаботиться о змеях, отнести их к ближайшему водоему. Иди знай вдруг это кобра сбежала от частного коллекционера.
Кстати, змею увидели в 10 метрах от детского сада, в самом центре Кишинева. Жители Кишинева рассказывают, что много раз замечали змей и в Долине Роз на Ботанике.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ УВИДЕЛИ ЗМЕЮ
Вызывать 112.
ЛИДИЯ ТКАЧ
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