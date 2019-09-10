Живущие в сети: интернет добрался до новых жителей Молдовы

В первом полугодии текущего года число абонентов услуг фиксированного широкополосного Интернета увеличилось, по сравнению с концом 2018 годом на 3,3% и составило более 643,6 тыс.

В первом полугодии текущего года число абонентов услуг фиксированного широкополосного Интернета увеличилось, по сравнению с концом 2018 годом на 3,3% и составило более 643,6 тыс. Удельный вес абонентов, заключивших контракты на оптоволоконные соединения (FTTх), достиг 65,5%, тех кто выбрал технологию хDSL (Digital Subscriber Line) составил 26,7%, тех кто выбрал коаксиальный кабель (DOCSIS) - 7,5%, а доля тех кто использовал другие технологии составляла 0,3%.

Согласно данным Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ), в первом полугодии этого года наиболее значительный рост подключений к фиксированному Интернету, согласно скоростям передачи данных, наблюдался на сегменте подключений со скоростью передачи данных свыше 100 МБ/с и подключений со скоростью от 30 МБ/с до 100 МБ/с.

Количество абонентов, заключивших договоры на первый вид подключений увеличилось, за шесть месяцев, на 26,8% и достигло 79,4 тыс., а количество абонентов на второй тип подключений выросло на 4,5% и составило 354,2 тыс. Количество абонентов заключивших договоры на подключения позволяющие скорости от 10 МБ/с до 30 МБ/с, снизилось на 5,3% и составила 184,1 тыс., абоненты которые пользовались подключениям позволяющие скорости от 2 МБ/с до 10 МБ/с увеличились на 0,2 и составили 8,4 тыс.

Те же данные показывают, что количество пользователей подключенных к сети на основе оптоволоконному кабелю увеличилось на 6,9% и составило 421,5 тыс., а количество абонентов подключенных через коаксиальный кабель выросло на 9,2% и составило более 48,4 тыс. В то же время количество абонентов, подключенных к сети на основе технологий xDSL, уменьшилось на 5,7% и составило 171,7 тыс., а количество абонентов подключенных по другим технологиям уменьшилось на 21,9% и составило 1,9 тыс.

В первой половине года, доходы от продажи этих услуг увеличились, по сравнению с аналогичным периодом 2018 г., на 5,8% и составили более 673,7 млн. леев. В то же время среднемесячный доход на одного абонента (ARPU) этих услуг снизился на 1,2% и составил 177,4 лея.