Филипа, Габурича и Ешану заслушают в Парламенте по делу о концессии Air Moldova и автовокзалов

Бывшего премьер-министра РМ Павла Филипа, экс-министра экономики Кирилла Габурича и бывшего госсекретаря минюста Николая Ешану ждут завтра в Парламенте. Они будут заслушаны по делу о концессии компании “Air Moldova” и автовокзалов.

Кроме них будут заслушаны другие бывшие чиновники, председатели комиссий, среди которых, например, директор компании Civil Aviation Group, которая в 2018 году приватизировала Air Moldova.

В начале июля 2019 года парламент Молдовы принял решение ввести мораторий на приватизацию и сдачу в концессию предприятий из государственного имущества.

Чуть ранее была создана специальная комиссия парламента, которая взяла на себя расследование проведения конкурсов по приватизации всех государственных предприятий за период с 2013 года по настоящее время.