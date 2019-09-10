"Хорош болтологией заниматься, давайте аресты!": Стало известно, когда в Молдове начнутся "посадки"

Ворье из прошлой власти так все запутало, что многое непонятно до конца спустя три месяца после смены власти. Смотрю, мои друзья в фб все чаще пишут мне гневные комменты!

Мол, хватит писать про схемы и кражи!

Мы и так все знаем! Давайте аресты! Хорош болтологией заниматься!

Мне это сильно напоминает 2013-2014 годы...

Тогда ваш скромный слуга и максимум 2-3 аналитика говорили по кражу аэропорта, про воровство и проблемы БЕМ, про рейдерские атаки на банки!

Вы не поверите! Многие уважаемые комментаторы посмеивались, утверждая, что мы бредим, не понимаем сложной структуры финансовой системы!

Никаких рейдерских атак на банки нет! Это ОБЫЧНЫЙ переход акций от одних акционеров к другим, пусть и против их воли!

Нет никакой кражи миллиарда! Это Лянкэ спасает банковскую систему! Деньги из БЕМ крали еще со времен татаро-монгольского ига! (То что 26 ноября 2014 почти 1 млрд $ ушел в офшоры -мелочь)

Получал тогда сотни звонков, угроз, появлялись проблемы.

Даже сегодня наши статьи про грабительские приватизации вызывают яростную критику у некоторых господ.

В чем проблема? Это ущербные предприятия! Надо было продавать хоть в 30 раз дешевле!

Докажите, что это преступление! Ну и что если их "прихватизировал" Плахотнюк! Вы хотели чтобы Россия взяла их? :)

Обосную почему я пишу эти тексты:

1. Информировать народ

2. Оказывать давление на ГП, НАЦ для принятия мер

3) Лишать электоральных шансов воров и бандитов

4) Давать картинку событий для компетентных органов.

А те, кто и так все знают, не читайте. Напишите сами - кто украл, сколько, откуда, как!

И не бойтесь. Никто вам ничего не сделает. Это же болтология!

Есть еще вариант: задам вам пару вопросов по структуре акционеров БЕМ и по реальным владельцам многих приватизированных предприятий.

Реально, 3 месяца не могу разобраться, хотя тоже думал, что знаю все.

БОГДАН ЦЫРДЯ