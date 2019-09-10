На концерте в Тирасполе Агутин был возмущен местами для VIP-персон

В центре Тирасполя в минувшее воскресенье выступили звезды российской эстрады Филипп Киркоров и Леонид Агутин. Концерт к своему 20-летнему юбилею организовал телекоммуникационный оператор Приднестровья. Музыкальное мероприятие состоялось на главной площади города, передает point.md.

Эстрадный певец Леонид Агутин в начале своего выступления поприветствовал пришедшую на его концерт публику, выразив возмущение так называемыми VIP-местами для особых персон. "У меня есть возможность увидеться со всеми вами.

Правда, вы очень далеко.

Тут впереди сидят самые уважаемые люди. На вас, друзья мои, которые сидят на стульчиках, лежит большая ответственность. Так как из-за вас мы практически никого не видим и не слышим, вы уж пойте тогда и ведите себя будто вы там", – сказал российский артист. Напомним, что Леонид Агутин прибыл в Молдову в минувшее воскресенье.

Он оказался на одном борту вместе с президентом страны Игорем Додоном, который возвращался из Москвы после рабочего визита.

Агутин и Киркоров выступили в Тирасполе