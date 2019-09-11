Украина назвала гордостью страны препарат стрим, от которого в Молдове отказываются диабетики

Представители украинской компании "Фармак" уверены в высоком качестве препарата для лечения сахарного диабета стрим, который они поставили в Молдову в начале 2019 года. Директор по маркетингу и продажам Сусана Халилова сообщила во вторник на пресс-конференции в агентстве "ИНФОТАГ", что компания была основана в 1925 году и является лидером на украинском рынке фармацевтики с 2010 года.

"Определяющим в нашей деятельности является контроль качества выпускаемых изделий, - сказала она. - В этой работе мы стремимся к европейским стандартам. "Фармак" присутствует в 20 странах, включая США и Австралию. В 2018 году объем продаж составил 235 миллионов долларов, из них 50 миллионов - за пределами страны".

Менеджер пояснила, что инсулин, известный в РМ как "стрим, производится 13 лет. "Разработка таких сложных препаратов - гордость любого производителя, - подчеркнула она. - Основная задача, которая ставилась при работе над этим типом инсулина, - его эффективность, качество и доступность".

Халилова рассказала, что в ноябре 2017 года, узнав о том, что в Молдове организуется открытый тендер на поставку инсулина, компания решила принять в нем участие: "Мы не первый год работаем на рынке вашей страны. С 1992 года мы довели количество поставляемых препаратов до 70. Когда мы пришли на ваш рынок, наш конкурент, поставлявший лекарство "Лантус", вынужден был снизить его стоимость почти втрое (с 286 лей в 2016 году до 72 лей в 2018-м). По нашим подсчетам, мы сумели сэкономить для государственного бюджета Молдовы, по меньшей мере, до 700 тысяч долларов, придя к больным диабетом с современным и качественным препаратом. Это треть бюджета, выделяемого государством на закупку инсулина. Главную свою цель компания видит в оказании адекватной медикаметозной помощи людям".

По данным Халиловой, в РМ до 15 тысяч пациентов систематически нуждаются в инсулине: "Для такого количество больных нужно до 450 тысяч картриджей с лекарством. В нашем контракте было оговорено 413 тысяч. Поставили в РМ 61 тысячу. Плюс бесплатная ручка-шприц. Каково же было наше удивление, когда компетентными органами Молдовы была приостановлена лицензия "Фармак" якобы из-за побочных эффектов инсулина!". Халилова категорически отвергает даже теоретическую возможность некачественности препарата: "У нас поставлено в страны мира (исключая Украину) 10 миллионов картриджей и зафиксировано 60 побочных эффектов. В Украину - нашим согражданам - мы поставили 150 тысяч упаковок инсулина, и лечащие врачи зарегистрировали три (!!!) случая отклонений. А в РМ мы вдруг узнаем о якобы десятках случаев побочных эффектов, констатированных на местах. При этом нам не дают ни переговорить с врачами, обнаружившими такой феномен, ни ознакомиться с медицинскими картами пациентов. У нас нет допуска к этим сведениям. Однако мы сотрудничаем с агентством по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы для разрешения сложившейся противоречивой и двусмысленной ситуации".

По мнению руководителя "Фармака" случай со стримом можно отнести к нелояльной конкуренции, которая имеет место при освоении рынков производителями: "Мы считаем, что лучшим выходом могла быть оценка препарата независимыми экспертами. Более того, мы готовы пойти дальше и предложить эндокринологам и руководителям минздрава, журналистам посетить наши производства на Украине, чтобы убедить в применении высоких технологий и последних достижений научной мысли. Другой формой дискуссий мог бы стать диалог в рамках научно-медицинского симпозиума, который начнет свою работу 26 сентября в Трускавце. Надеемся, что приостановка поставок стрима - недоразумение, а не искусственно созданный конфликт. Мы предпочитаем договариваться всегда. Особенно с учетом того, что от поставок инсулина зависит состояние здоровья тысяч граждан Молдовы".