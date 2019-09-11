Нацбанк опроверг информацию о массовой блокировке счетов приднестровских предприятий

В СМИ появились сообщения о блокировании счетов в молдавских банках приднестровских предприятий – Национальный банк Молдовы выступил с разъяснениями.

Информация о массовом блокировании счетов предприятий из Приднестровья без объяснения причин не соответствует действительности. Сегодня, 10 сентября, Национальный банк Молдовы (НБМ) выступил с сообщением, в котором говорится, что проблемы со счетами возникли только у четырех компаний, в то время как счетами в лицензированных банках Кишинева обладают 420 экономических агентов из приднестровского региона.

По результатам проверки молдавских банков только два предприятия из Приднестровья были лишены счетов «из-за непрозрачной деятельности, получения денег из неизвестных источников и представления ложной информации». Еще одному предприятию было отказано в открытие счета в молдавском банке из-за того отсутствия необходимых документов у его представителей. У четвертого предприятия по требованию Налоговой службы заблокировали счет из-за долгов.

- Согласно информации, представленной лицензированными банками, металлургическому заводу в Рыбнице не блокировали счета, и он не получал каких-либо предупреждений в этом отношении, и обслуживаются в нормальном режиме. Эта информация также действительна в отношении других компаний в приднестровском регионе, о которых пишут в средствах массовой информации, - говорится в пресс-релизе НБМ.

Ранее Приднестровский телеканал «ТСВ» сообщил, что речь идет о 25 предприятиях, в числе которых были названы Молдавский металлургический завод, «Молдавкабель», «Молдавиозолит».