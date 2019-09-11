Стаи одичавших собак: проблему не обозначать – решать!

Сегодня опасными для жителей столицы стали не только окраины и многочисленные строительные объекты, где полуголодные псы охраняют технику и материалы, но и вполне благополучные районы с особняками, из которых по вечерам домашних питомцев выпускают гулять без намордников. «Молдавские ведомости» рассказывали, как прошлой зимой собаки бывшего премьер-министра Юрия Лянкэ преградили путь женщине с маленькими детьми, идущими в вечернее время к себе домой. Подобным образом поступают и другие владельцы собак, чем это нередко заканчивается, общеизвестно.

И вот на этой неделе на оперативном совещании в примэрии исполняющий обязанности начальника управления Autosalubritate Евгений Аксентьев озвучил информацию Центра общественного здоровья: с начала года нападениям бродячих собак в столице подверглись 964 человека, которым понадобилась помощь медиков. А также он сообщил, что ежедневно ему приходится принимать огромное количество жалоб от горожан с требованием отлова бездомных животных в том или ином районе Кишинева.

Казалось бы, настал момент ведомству и столичной администрации серьезно проанализировать создавшуюся ситуацию и предпринять более действенные меры по предупреждению таких случаев, которые могут быть сопряжены с инфицированием людей через слюну животных. Однако никаких предложений, кроме набивших уже оскомину оправданий от Евгения Аксентьева, услышать не удалось. Да и новый врио генпримара лишь принял эту информацию к сведению. Понять его можно: до новых выборов в столичные примары остались считанные дни.

А бывший руководитель администрации Кишинева Руслан Кодряну (тоже временный) решение проблемы видел в привлечении зарубежных грантов для стерилизации животных. В Кишинев периодически приезжали разные миссии с бригадами ветеринарных врачей, но для стерилизации им подсовывали, в основном, домашних питомцев. Видимо, чтобы не демонстрировать ужасающего состояния приютских псов!

За время одного такого десанта американским/румынским врачам удавалось простерилизовать до ста четвероногих. Что это по сравнению с тысячами бродячих по городу бездомных животных? Чистой воды показуха и самый настоящий обман. Зато по телевизору мы лицезрели довольного Руслана Кодряну с собачкой, которую, как он утверждал, собирается взять на охранную службу в примэрию. То же самое призывал он сделать с бродяжками и горожан. То есть вместо конкретной административной работы мы увидели мэрские понты, выдаваемые за любовь к животным, и полную безответственность по отношению к кишиневцам.

Однако бюрократические уловки столичных чиновников могут дорого обойтись – уже обходятся! –жителям Кишинева. В этом году от заражения бешенством в селе Новые Гояны погиб ребенок. В распространяемой масс-медиа информации мы нигде не встретим конкретного адреса этого ЧП. Между тем, село Новые Гояны административно относится к коммуне Ставчены, а это муниципий Кишинев. Уловка, чтобы не напугать население? Или - чтобы успокоить его бдительность и обезопасить себя от народного гнева по поводу запущенной примэрией работы с бродячими собаками? Тогда это не что иное, как предательство интересов граждан – и нам всем нужно делать из этого выводы.

Грядет зима, уже сейчас рано темнеет. Стаи голодных одичавших собак, рыскающих по мусорным бакам и грызущихся между собой за каждую косточку, норовят напасть – и нападают! - на прохожих, которые активно делятся между собой в интернете о том, какспасатьсяот них и как ограждать от них детей.Потому что надеяться больше не на кого.

А спасаться на самом деле нужно от предательства бездельников из примэрии

Между тем муниципальный совет для решения этой проблемы принял ряд действенных мер. Одна из них – инициатива по внедрению обязательного местного налога в 120 лей в год на домашних питомцев, которая должна была заработать с 2018 года. Но заработала ли она? Потому что это как раз те недостающие деньги в муниципальный бюджет, которые могли бы поддержать центр по стерилизации бродячих животных и помочь обустроить дополнительные приюты для их содержания.

Как утверждает и.о.начальника управления Autosalubritate Евгений Аксентьев,с начала этого года его службой было отловлено свыше 2200 собак, однако возможности для размещения бродячих животных на территории существующего некрополя ограничены 300. После стерилизации здоровые животные проходят пятидневную реабилитацию, затем их выпускают. И только больные и инфицированные усыпляются.

Однако никто в столичной примэрии не знает реальной ситуации с бездомными собаками, посколькутакая статистика никем не ведется. По разным оценкам число четвероногих бродяг на сегодня составляетот трех до семи тысяч особей, и оно постоянно растет, что вызывает резонную тревогу у горожан.Для безопасности детей они требуют вылавливать бродячих животных близ школ и детских дошкольных учреждений, а для домашних животных организовать выгулы подальше от людных мест.

Не отрегулирован этот вопрос и в парковых зонах столицы. В европейских городах стоят специальные знаки, указывающие, где выгул разрешен, а где нет. И эти площадки благоустроены по всем правилам собачьей жизни, не то, что у нас.

Много лет в стенах примэрии говорится о государственно-частном предпринимательстве при создании собачьих приютов – с достаточным количеством специалистов, с нормальными окладами. Это позволило бы значительно увеличить число стерилизованных животных, что поспособствовало бы уменьшению их популяции в городе.

Общественные организации это приветствуют, однако дальше слов у чиновников дело не идет.«Везет», что и говорить, нашей столице на безинициативных господ, зря протирающих штаны в государственном учреждении!

Сегодня процент стерилизации бездомных животных в единственном столичном центре мизерный. За день ветеринарный врач успевает простерилизовать всего четыре собаки, в то время как в других странах стерилизуют четырех животных за час.

И напрочь отсутствует у нас практика домашнего «усыновления» четвероногих – очень редко люди берут на воспитание отсюда щенков. А все потому, что отсутствуют на нашем телевидении специальные передачи об отношении к братьям нашим меньшим, и что особенно важно - об их содержании и воспитании. А без этого как прививать детям доброту и бережное отношение к природе?

Молдова – одно из государств, где за последние годы значительно выросла популяция лис, они-то чаще всего и являются переносчиками такого смертельно опасного инфекционного заболевания, как бешенство.Именно от них заражаются бродячие собаки и домашний скот и птица.

Ситуация в этом плане в последние годы осложнилась. Как сообщает информационное агентство Sputnik, по количеству случаев заболевания бешенством Молдова вышла на второе место в Европе, хуже статистика только на Украине. В последние два года у нас было зарегистрировано 128 случаев заболеваний животных, и каждый пятый связан с контактами с лисами.

Ареал распространения заболевания - в основном районы Штефан-Водэ, Стрэшень, Сынжерей и Каменка. Иногда заболевание бешенством заканчивается гибелью людей – такие случаи с 2002-года происходили трижды. Так что выжидательная позиция кишиневскойпримэрии–преступлению подобна.

Мария БУИНЧУК