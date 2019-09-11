Голландец, привлеченный к уголовной ответственности за торговлю детьми, экстрадирован в Молдову

Гражданин Нидерландов был экстрадирован из Грузии в Республику Молдова. Он обвиняется в торговле детьми, в том числе на территории Республики Молдова в 2015-2018 годах в рамках международной сети, передает IPN.

В пресс-релизе Генеральной прокуратуры отмечается, что обвиняемый, пользуясь тяжелым финансовым положением некоторых семей в одном из населенных пунктов на юге страны, входил в их доверие. Он выбирал детей в возрасте до 14 лет, которым дарил подарки, а также финансово помогал участвовать в развлечениях.

Мужчина приглашал детей в свой дом в том же населенном пункте, а также в Румынии. Там, вместе с другими неизвестными лицами, подвергал их некоммерческой сексуальной эксплуатации. И поскольку дети становились зависимыми от помощи обвиняемого, они не понимали истинный характер происходящего.

За преступления, в которых он обвиняется, гражданину Нидерландов грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.