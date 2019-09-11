Илан Шор объявил кандидата от своей партии на пост мэра Оргеева

Павел Вережан выдвинут кандидатом на местных выборах от партии “Шор” на пост мэра Оргеева. Об этом сегодня в видеоролике транслируемом в одном из парков города объявил глава партии Илан Шор.

«Я очень долго думал над кандидатом которого я предложу. Вы знайте, может быть это ироничное сравнение, но для меня, это было как выбрать, кому отдать свою любимую машину. Которую ты мыл, чистил, за которой ухаживал, смазывал маслом все шестеренки, чтобы она ехала хорошо» , – привел сравнение Илан Шор.

В своем выступлении от поблагодарил сторонников за поддержку и отметил проделанную, за годы своего пребывания в кресле градоначальника, работу. Своих политических оппонентов, нынешнюю власть, Шор назвал “болтунами и варварами”, которые могут только говорить, но не способны ничего делать. Также политик пообещал не отходить от дел и помогать Вережану принимать решения на посту мэра.

«Я хочу быть достойным мэром города Оргеев», – подытожил кандидат после видео-заявление главы партии.

В данный момент Павел Вережан – председатель фракции «За Оргеев» в муниципальном совете города.