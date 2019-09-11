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Экономика
Бизнес «ЗА» и «ПРОТИВ» электронного реестра трудовых договоров
11.09.2019

Проект Закона об изменении Трудового кодекса, представленный Министерством труда для публичного рассмотрения, вызвал серьезную общественную дискуссию.

В частности, большое недовольство вызвало изменение Статьи 56 части 3 Трудового кодекса. Новая редакция предусматривает обязательство работодателя регистрировать трудовые договоры в Электронном реестре работников Республики Молдова.

«Мы за реестр, но мы против того, чтобы его формирование делегировали нам бухгалтерам. Извините, но сколько можно нас загружать!!!» – написали пользователи на одном профильном форуме.

В настоящее время у работодателя есть 10 календарных дней, чтобы зарегистрировать прием и увольнение сотрудников.

В специальный отчет вносится информация, содержащая:

  • персональный код;
  • фамилию, имя;
  • код социально страхования;
  • дату приема на работу или дату увольнения

Отчет предоставляется в Налоговую инспекцию и устанавливает социальные права работника, а также активирует и деактивирует полис обязательного медицинского страхования.

В последующих налоговых отчетах предприятие предоставляет подробную информацию о должности сотрудника (согласно специальному классификатору), а также информацию о заработной плате и удержанных налогах.

При наличии информации, которую предприятия предоставляют в электронном виде государственным органам, создание Регистра сотрудников – не займет много времени. Поэтому изменения, задуманные в министерстве, вызывают вопросы у представителей бизнеса.

Петицию о пересмотре проекта Закона об изменении Трудового кодекса в настоящее время уже подписали 846 человек.

Также, вызвала замечание статья, дающая право руководителю предприятия переносить отработку рабочих дней на другие дни. В текущей редакции статьи такая прерогатива была у Правительства, и в обязательном порядке она касалась государственных учреждений.

В ходе открытых дискуссий, участники обращают внимание и на другие статьи Трудового кодекса, изменение которых не предусмотрены в проекте. Отмечается, что если в семье есть двое и более детей в возрасте до 14 лет, то один из родителей имеет право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 4 дня. К сожалению, такого права лишен родитель, самостоятельно воспитывающий одного ребенка.


 
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