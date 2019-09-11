В Молдове может быть построена автомагистраль, по крайней мере, через десять лет

Автомагистраль, которая соединила бы Республику Молдова с европейской дорожной инфраструктурой и европейским экономическим коридором, может стать реальностью в течение как минимум десяти лет. В настоящее время проект „Молдова хочет автомагистраль” (связь с автомагистралью Мюнхен – Вена – Бухарест – Тыргу-Муреш – Яссы – Кишинев - Одесса) находится в период валидации, а затем технико-экономического обоснования. Такие заявления были сделаны в рамках заседания Клуба экономической прессы, передает IPN.

„Мы хотим предоставить трем странам (прим. ред.: Молдова, Украина и Румыния) возможности, которые даст эта связь с европейским коридором и влияние, особенно для Республики Молдова на европейскую интеграцию. Автомагистраль, наряду с энергетическим взаимоподключением, может обеспечить нам повышенную связь с европейским экономическим пространством”, - заявил директор Института развития и экспертизы проектов Юрие Калестру.

По приблизительным данным международных экспертов, стоимость автомагистрали достигла бы миллиарда евро для сегмента Унгень - Кишинев и 1,8 миллиарда евро для сегмента Кишинев - Одесса. Стоимость технико-экономического обоснования составит десять миллионов евро для сегмента Унгень - Кишинев и 22 млн. евро для сегмента Кишинев - Одесса.

По словам Юрия Калестру, технико-экономическое обоснование такого проекта, а также опрос общественного мнения по автомагистрали могут быть проведены в следующем году, если будет получена поддержка Делегации Европейского Союза. „Технико-экономическое обоснование поможет нам иметь рамочный документ, который послужил бы прочной основой для предварительного технико-экономического обоснования, а опрос общественного мнения поможет получить протокол о требованиях граждан”.

Он добавил, что дискуссии по этому вопросу между правительством, Делегацией Европейского Союза и международными финансовыми институтами запланированы на 2020 год. По словам Юрия Калестру, существует заинтересованность внешних партнеров в поддержке инициативы.

Эксперт по инфраструктуре проектов Института развития и экспертизы проектов Андрей Кукулеску отметил, что автомагистраль на территории Республики Молдова может представлять собой непрерывность автомагистрали, которая сейчас строится в Румынии. Он заявил, что было бы хорошо, чтобы процесс двинулся с места, потому что подготовка предварительного проекта является длительной.

„После разработки исследования, начинается экспроприация, которая может длиться два года, параллельно можно разработать проект и, когда он будет утвержден, объявляется аукцион. До начала работ пройдет не менее пяти лет. Выполнение работ зависит от количества вовлеченных компаний, в целом минимум за 8-10 лет”, - заявил эксперт.

Председатель Ассоциации развития туризма Виорел Мирон считает, что с ростом качества дорожной инфраструктуры увеличивается и качество инвестиций, связанных с туризмом вдоль путей сообщения, то, что можно рассчитать. Поэтому экспертиза проекта автомагистрали должна отвечать на вопросы, связанные с воздействием на такие области, как: воздействие автомагистрали на окружающую среду, ее эффективность, влияние на общество или туризм.

Проект „Молдова хочет автомагистраль” был запущен Институтом развития и экспертизы проектов.