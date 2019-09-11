Новые депутаты-социалисты

Резервные кандидаты по списку Партии социалистов в парламенте Анатолий Лабунец и Алла Дарованая были представлены в Конституционный суд для признания их депутатских мандатов, передает IPN.

На заседании Центральной избирательной комиссии 10 сентября были приняты к сведению отставки с занимаемых в парламенте должностей социалистов Владимира Цуркана и Виктора Гайчука.

Кроме того, на заседании 10 сентября Центральная избирательная комиссия приняла к сведению вакантность мест в Районном совете Сынджерей после отзыва мандатов за немотивированное последовательное отсутствие на трех заседаниях совета Валерия Чобану по спискам ДПМ и Дорина Пынтя по спискам ЛП.

В результате, Центральная избирательная комиссия передала мандаты районных советников Сынджерей Андрею Гузун от ДПМ и Константину Бырсан от ЛП.