Семь претендентов на должность генпрокурора

Для участия в конкурсе на должность генерального прокурора было подано семь заявлений. Последние шесть заявлений были представлены сегодня, 10 сентября, когда заканчивается последний день записи для участия в конкурсе. В течение пяти рабочих дней после истечения срока подачи документов, на официальном веб-сайте Высшего совета прокуроров должен быть опубликован список кандидатов и их резюме, мотивационные письма и концепции институционального управления и развития прокуратуры, представленные каждым кандидатом.

Глава Службы протокола, международных отношений и связи с общественность ВСП Еуджен Рошка заявил для IPN, что имена кандидатов, которые подали свои документы для участия в конкурсе, пока не могут быть обнародованы. Однако по истечении пяти рабочих дней список претендентов на должность генерального прокурора будет опубликован.

Согласно регламенту ВСП, кандидаты, имеющие право на участие на первом этапе отправляются советом для тестирования на детекторе лжи (полиграф) и проверки состояния здоровья. В течение не более 20 рабочих дней со дня подачи заявлений, совет составляет список кандидатов, которые подали все документы и отвечают условиям участия в конкурсе. Список публикуется на официальной веб-странице совета и Генеральной прокуратуры с указанием даты, времени и места проведения собеседования.

Заседание совета, на котором проходит собеседование по избранию генерального прокурора, проводится не позднее 30 рабочих дней со дня опубликования указанного списка, при условии получения всех заключений со стороны компетентных органов.

Должность генерального прокурора осталась вакантной после отставки Эдуарда Харунжена 11 июля. За два дня до этого парламент констатировал отсутствие условий его назначения на должность.