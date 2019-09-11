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Здоровье
Производитель инсулина STRIM подает в суд на министерство здравоохранения
11.09.2019

На министерство здравоохранения подают в суд. Истцом выступает украинская компания, победившая в тендере на поставки препарата СТРИМ. Месяц назад он был запрещен к продаже на территории Молдовы. Причиной стали жалобы пациентов на побочные эффекты.

Поставщик запросил от Минздрава развернутую информацию о зарегистрированных жалобах на побочные эффекты. Производитель отмечает, что до сих пор не получал жалоб ни от одной из 50 стран, в которые инсулин поставляется. Более того, в самой Украине зафиксированы только три подобных случая.

В Агентстве по лекарствам затребовали письменного запроса от канала Publika TV для предоставления комментариев.

Ранее сообщалось, что на побочные эффекты препарата пожаловались чуть более 100 пациентов из 15 тысяч, которым он назначался и чья стоимость компенсировалась.


 
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