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Экономика
Украина предложила Молдове газ дешевле российского
11.09.2019

Обещанная российскими властями цена на газ "со скидкой" в 20 процентов как раз и составляет среднеевропейскую цену газа, по которой Молдова уже может его закупать у Словакии на молдо-украинской границе.

Нефтегазовая компания Украины прокомментировала договоренности российских властей и занимающего должность президента Молдовы Игоря Додона о "скидке" на газ.

По свидетельству "Нафтогаза", цена реверсного газа, поставляемого в Украину из Словакии, ниже цены на газ, по которой Молдова покупает его у России.

"Пять лет назад мы доказали и себе, и Европе, и России, что можно обеспечивать страну газом без "Газпрома", без политики и еще на этом экономить. Сегодня Молдова может воспользоваться теми возможностями, за которые мы так тяжело боролись в 2014-2015 годах", - говорится в сообщении.

Украинская компания отмечает, что если бы Молдова сейчас покупала газ из Словакии и получала его транзитом через Украину, то цена на входе в Молдову была бы около $190 за 1 тыс. кубометров. Это в то время, когда Россия поставляет Молдове газ по цене $237 за 1 тыс. кубометров, что именно на те же обещанные 20% и выше рыночной цены.

"Россия, как опытный политический менеджер, вновь предложила скидку, которая не является скидкой. Простая математика говорит о том, что если бы Молдова сейчас покупала газ в Словакии и везла к себе через Украину, то цена на входе была бы около $190. Между тем, "братская цена со скидкой" от Газпрома - $237, что на 20% выше рыночной, доступной для Молдовы", - говорится в сообщении "Нафтогаз" Украины.

Накануне, занимающий должность президента Игорь Додон сообщил, что по результатам своих договоренностей с руководством России в будущем году можно будет ожидать снижения на 20% цены на поставляемый сегодня по 237 долларов за 1000 куб.м газ.

Ранее в СМИ уже неоднократно сообщалось о том, что Додон имеет личный финансовый интерес в газовых поставках в Молдову.


 
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