Алла Немеренко – министр потерянного здоровья, бесполезного труда и антисоциальной защиты

Помните обещания министров правительства Санду в дни их революционного начала?

Они напомнили уроки советской истории, когда я читал о мужестве большевиков, свергающих царя.Думаю, что Ленин и Троцкий обиделись из-за сравнения с Брынзаном и Немеренко. И даже с Майей Санду.

Ленин и Компания сделали большое дело. Все почувствовали запах. Наши – это еще мелочи. Запах их дел ощущался только локально – в Кишиневе. Высота полета министров кабинета Санду – уровень дождевого червя.

Но и Плахотнюк не Николай II.

Так что у нас ничья – обе стороны упрямо стремятся к нулю.

Госпожа Немеренко!

Вы начали с отмены всех инициатив злодеев-демократов.

Пусть.

Все, что они делали, было ради обмана людей.

Они хотели украсть их голоса взамен на предвыборные подарки. Мы понимаем, что вы решили быть честной с нами. Молдаване ничего не заслуживают, а вы ничего не делаете.

По вашим словам, клан Плахотнюка взял деньги здравоохранения и закупил плохие лекарства, подделал тендеры, закупил автомобили скорой помощи по завышенным ценам, делал подарки новорожденным.

Ну, мы, дураки, когда слышали вас, и видели ваше милое лицо, думали, что вы сделаете в 10 раз БОЛЬШЕ, и в 100 раз ЛУЧШЕ. Я написал большими буквами, чтобы вы заметили, чего мы ждали. Но мы не видим, что вы сделали. Я, ожидая, вероятно, потерял зрение. Мы ждали от вас гораздо большего и лучшего, но не видим этого.

Вся страна должна была превратиться в стройплощадку, где ремонтируются медучреждения, превращаясь в современные медицинские центры. Мы ждали, что ваши реформы немедленно прекратят отток молодых специалистов.

Мы ждали, что у руля медучреждений окажутся молодые руководители, которые ежедневно будут улучшать качество медицинских услуг. Мы ждали, что в медучреждениях исчезнут очереди.

Я начал думать, что я действительно теряю зрение, потому что не вижу изменений, и поэтому я спросил других, но они тоже ничего не видят. Ничего.

Может быть такое, что вся страна потеряла зрение?

Но, похоже, не люди, ждущие перемен, потеряли зрение. Скорее, вы потеряли здравый смысл.

Вы действительно думаете, что можете компенсировать свою несостоятельность пустыми словами?

Или вы думаете, что все, чего ждут сегодня пациенты, это сообщения на сайте министерства? Считаете ли вы, что молодых врачей еще впечатляют ваши разговоры, и они подвигнут их остаться в системе здравоохранения?

Неужели вы думаете, что никто не видит, что вы понятия не имеете, каким должно быть завтра наше здравоохранение, и что нужно для этого делать сегодня?

Госпожа Немеренко.

Вы еще один заблудившийся министр из правительства Санду. Если вы все еще не знаете, что делать, вот вам несколько советов.

Рыба портится с головы.

То есть министерство портится с кабинета министра и его заместителей. Медицинское учреждение – с кабинета директора и так далее. Разработайте четкие требования и показатели эффективности для каждой управленческой единицы. Установите график оценки работы руководителей и начните с чистого листа. Найдите людей, которые смогут объективно оценить работу руководителей.

Вы получите отчеты, которые позволят поставить конкретные задачи и условия для всех, кто должен развивать медицину в стране. Так вы создадите механизм, который понемногу начнет менять положение дел. Ваше литье из пустого в порожнее положения дел не изменит.

P.S. Правительство Санду, пожалуй, является самым ГОЛОСЛОВНЫМ в новейшей истории Молдовы.

Все министры, без исключения, говорят много и ни о чем. Наверное, сейчас в их головах рождается гениальное понимание ситуации – мы, молдаване, глупы, поэтому ничего не меняется. И они, вероятно, правы.

Угораздило же нас привести в правительство таких людей! Поделом нам.

Между тем, пока министры льют из пустого в порожнее, люди ежедневно теряют здоровье, наслаждаясь антиосоциальным правлением нынешней власти.

Виталий Драганча