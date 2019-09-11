Вот подробности о кандидатах от ПСРМ на должности советников в МСК!

20 октября предстоят всеобщие местные выборы, в ходе которых будет избран новый градоначальник, а также муниципальные советники. В связи с этим, ТРИБУНА запускает новый проект, в котором будет представлена информация о командах советников, которые в случае избрания в МСК, будут работать в интересах жителей города. В этом материале мы представляем вам информацию о команде советников ПСРМ.

Следует отметить, что кандидатом социалистов на пост главы муниципалитета является Ион Чебан, который также возглавляет список в МСК.

Таким образом, список кандидатов на должность советника в МСК для всеобщих местных выборов от ПСРМ состоит из 54 кандидатов, из которых 22 женщины и 32 – мужчины.

Из 54 кандидатов 13 не являются членами партии.

Кандидаты на должность советника в МСК являются представителями различных профессий. Семь кандидатов из 54 владеют двумя специальностями, среди которых: актер, специалист международных отношений; инженер, экономист; политолог, тренер; инженер-механик, менеджер; механик, политолог; товаровед, юрист; юрист и токарь.

Вместе с тем, в список советников от ПСРМ также входят: 7 юристов, 4 экономиста; 2 менеджера-экономиста; 2 специалиста в области публичного управления; предприниматель; инженер-механик; инженер-электрик; радиоинженер; врач уролог; политолог; инженер; психопедагог; тренер; экономист; архитектор; политолог; специалист публичного управления; психолог; юрисконсульт; учитель биологии и химии; ИТ-специалист; профессор истории и общественных наук; специалист по управлению и маркетингу; специалист в области образования; специалист по туризму; юрисконсульт; товаровед; политолог; филолог; педагог; программист, а также менеджер-технолог.

Следует отметить, что шесть претендентов на кресло советника в МСК не указали свои профессии.

Андриана Кептине