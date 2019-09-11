След Дьякова в попытке отъема ребенка: что решила Высшая судебная палата

В Молдове судьи продолжают принимать предвзятые решения?

Высшая судебная палата встала на сторону Екатерины Хасан, у которой бывший гражданский муж пытается отнять дочь.

Что решила ВСП

Инстанция постановила отменить решение Апелляционной палаты Кишинева, согласно которому опека над четырехлетней на тот момент дочерью поручалась отцу. Также суд решил вернуть дело на пересмотр в АП с другим составом судей. Сейчас девочка находится у матери.

Согласно решению Высшей судебной палаты, участие судьи Григоре Дашкевича в рассмотрении дела в рамках АП Кишинева стало неправомочным, так как ранее был утверждает другой состав магистратов.

Тень ДПМ

Ранее «Блокнот Молдовы» уже писал об этой истории, в которой до сего момента царила полная несправедливость. Отец девочки – нерезидент Рм, гражданин Великобритании Алмари Ваел Сулейман, нынешний муж Олеси Дьяковой, то есть, зять почетного председателя Демократической партии Думитру Дьякова.

Екатерина Хасан уверена, что Дьяков использовал свое влияние для принятия неправомерных решений в судебных инстанциях, включая также и Апелляционную палату Кишинева.

Стоит отметить, что одна из судей Апелляционной палаты все же не побоялась выступить фактически против одиозного председателя ДПМ – она высказала свое особое мнение.

Мария Гузун отметила, что девочке, которую хотят отлучить от матери, всего четыре года, она привязана к маме, что нет никаких законных оснований их разделять. Более того, у девочки есть младший брат, а разделение братьев и сестер недопустимо, так как ведет к разделению сложившейся семьи. Все вышеперечисленные факты, согласно особому мнению судьи, свидетельствуют о нарушении Международной Конвенции о защите прав ребёнка, которую Республика Молдова ратифицировала и обязалась соблюдать.

Теперь остается надеяться на то, что новый состав Апелляционной палаты рассмотрит дело по существу, руководствуясь как законом, так и здравым смыслом, избежав преследования чьих-то личных интересов.

Злосчастная программа

Екатерина Хасан рассказала корреспонденту «Блокнота Молдовы» о противозаконной, по ее мнению, схеме, примененной в отношении ее проблемы.

– Как многие знают, в судах все дела распределяются магистратам с помощью специальной компьютерной программы. Считается, что эта программа действует по принципу случайного выбора. В январе 2019 года мое дело попало в составу судей в лице Марии Гузун (председатель состава), Любе Прутяну и Вирджилиу Бухначу. Рассмотрение было назначено на 26.02.2019. Но в этот день судейский состав по указанию тогдашнего председателя Апелляционно палаты Иона Плешки был изменен, якобы, по причине отпуска Любы Прутяну. Магистрат, назначенный вместо нее, Григоре Дашкевич, был вполне выгоден противоположной стороне и поспособствовал в принятии «нужного» решения , - рассказала Хасан.

Она уточнила, что закон строго регламентирует возможность смены судьи. Существует несколько весомых факторов, исходя из которых может поменяться судья, все другие обстоятельства смены судьи являются априори незаконными. Это прописано в законодательстве. Тем не менее, Плешка нарушил эту процедуру.

– С 26 февраля 2019 года рассмотрение дела перенесено на 5 марта, и в этот день судьи уже были готовы принять решение против меня. Но спас счастливый случай – 4 марта я родила второго ребенка. Справку из роддома мой адвокат предоставил на заседании суда и попросил о переносе заседания, потому что как хотела лично присутствовать в нем. Дашкевич, не скрывая своего негодования, заявил, что факт моего присутствия или отсутствия никак не влияет на исход дела. Все же, мой адвокат настоял на том, что я имею законное право присутствовать и прошу о переносе по уважительной причине. Все были настроены на то, что в этот день дочь у меня отберут, в том числе и Плешка, который «отправил» Прутяну в отпуск до 7 марта.

Второго апреля судьи большинством голосов, – Дашкевич и Бухнач, – высказались против позиции Екатерины Хасан, не приняв во внимание доказательные контраргументы, которые я предоставила на обвинения отца дочери.

– Я утверждаю, на суд оказывалось давление со стороны Иона Плешки по просьбе Думитру Дьякова, дочь которого состоит в браке с отцом ребенка, Алмари Ваелом Сулейманом.

И вот ВСП высказалась в пользу Екатерины Хасан, отметив, кстати, что Дашкевич был назначен в состав судей по данному делу незаконно. Более того, магистраты ВСП обратили внимание на то, что с 7 марта Люба Прутяну вышла на работу после отпуска, но, тем не менее, на момент 2 апреля в составе судей оставался Дашкевич.

– C самого своего рождения дочь проживает со мной. В 2015 году суд отдал прав на ее опеку мне. В 2018 первая инстанция подтвердила это решение. Воспитанием, образованием, здоровьем, содержанием дочери занимаюсь исключительно я. Соответствующие доказательные документы существуют в деле, поэтому я и выиграла предыдущие суды. С тех пор, как я вышла замуж в 2017 году, создала семью и родила ребёнка, отец резко активизировался и использует все грязные и незаконные и бесозновательные методы для отъема ребенка.

Чем прославились эти судьи?

Судья Дашкевич в 2018 году удовлетворил претензии аффилированной Владимиру Плахотнюку компании Regata Imobiliare на право приватизации участка в Кишиневе, где стоит здание бывшего кафе «Гугуцэ», с последующим возведением многоэтажки.

В апреле 2019 году депутат парламента РМ от блока ACUM Сергей Литвиненко заявил, что Ион Плешка, будучи главой АП Кишинева, и Адриана Бецишор на посту заместителя главы Антикоррупционной прокуратуры оказывали влияние на дела правой руки Владимира Плахотнюка – Константина Цуцу и бизнесмена Илана Шора.