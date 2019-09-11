Пенсионерка из Приднестровья «оскорбила» президента ПМР и была арестована

Она – слово, ей – арест.

Жительница села Чобручи Слободзейского района (Приднестровье) пенсионерка Татьяна Белова была арестована за «публичное оскорбление президента ПМР».

В МВД, МГБ и прокуратуре непризанной ПМР от комментариев по этому вопросу отказываются.

Информация о задержании пенсионерки из села Чобручи Слободзейского района впервые появилась в нескольких телеграм-каналах, где писали, что Татьяну Белову доставили в следственный изолятор МВД Приднестровья, и причиной стали несколько публикаций в ее телеграм-канале с критикой приднестровских властей.

А 29 августа в интернете появилась информация о том, что Белова все еще содержится под арестом, и это первый случай в Приднестровье, когда арестовали человека за «оскорбление президента», сообщает NewsMaker.

– Насколько я знаю, в подвале УВД арестованных могут держать не больше 30 дней? Дальше СИЗО Глиного? Татьяна Белова все еще под арестом. Это впервые в ПМР арестован человек за "оскорбление президента". Не могла поднимать эту тему, так как родственники решили, что тишина во всем сделает свое дело и Татьяну освободят. Все, что я знаю, расскажу. Другого нет возможности узнать. Арестовали и затихли, - написала одна из пользователей Facebook.

Она сообщила, что утром 8 августа ей позвонила Татьяна Белова и попросила совета.

– Женщина пришла к ней домой и представилась работником почты. Сообщила, что Татьяну ждет на почте посылка из Казахстана, и уже давно. Обратный адрес, вроде, размыт. Но Татьяне никто из тех, кто мог выслать посылку, ничего не высылал. Она проверила, связавшись со знакомыми. Я ей посоветовала позвонить в МВД и вскрывать посылку только в присутствии сотрудников милиции. Таня согласилась.

Я была уверена, что 9 утром она поедет на почту, где проверит вместе с нашей милицией содержимое "невысланного подарка". Следующий звонок от нее был уже в 11 часов. Почти со слезами в голосе она прокричала, что за ее воротами стоят сотрудники силового ведомства и требуют их впустить для обыска. Таня просила их разрешения отправить из дома внучку, чтобы это происходило без ребенка в доме.

Я попросила ее потянуть время, пока не позвоню адвокату, чтобы все произошло в его присутствии. Через 5 минут на мои звонки не отвечала уже. Звонила я целый день. Искала хоть какой-то информации в СМИ, на сайте МВД, но ничего нет. Тишина везде. Даже нет возможности узнать, есть ли адвокат у нее. Может, кто советом поможет? Я исчерпала свои возможности, - рассказала женщина.