В Молдове становится все меньше картофеля

В Молдове выращивать картофель стало совершенно невыгодно.

Посевные площади сегодня сократились на четверть по сравнению с 2018 годом, а из-за недостатка дождей приходится дополнительно тратиться на систему полива.

Агроном Раду Гросса единственный в Молдове, кто вложился в покупку холодильников и линию по переработке картофеля. Агентство пищевой безопасности признало предприятие Гроссы эталонным, к чему он стремился целых 8 лет.

– Посадочный материал я вынужден закупать за границей, в Молдове семян не производят. Было бы неплохо, чтобы государство подумало, как сделать так чтобы и посадочный материал субсидировался. Чтобы посадить один гектар картофеля, я трачу три тысячи евро только на семена, – отметил Гросса.

В Молдове один человек потребляет около 120 килограммов картофеля в год, но удовлетворить эти потребности местные производители могут только наполовину. Остальное – импорт, в основном из Беларуси. Этой весной страна уже почувствовала, что такое картофельный кризис. Свой урожай в республике закончился, килограмм корнеплода стоил дороже бананов – около двух долларов. Пришлось обратиться к белорусским партнерам, чтобы те срочно увеличили объем экспорта в республику, сообщает Мир-24.