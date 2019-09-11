Беглецы-заочники: США и Израиль выдают Молдове Плахотнюка и Шора

На исторической родине им грозит высшая мера наказания, предусмотренная Уголовным Кодексом, вплоть до расстрела в социальных сетях.

Ну, что, кто там не верил в то, что новая власть сумеет «достать» тех, кто виноват во всех бедах Молдовы последних лет, и кто 100 дней назад благополучно сбежал из нее? Все, дело сдвинулось с мертвой точки – теперь беглые Влад Плахотнюк и Илан Шор предстанут перед ясными очами членов Комиссии по расследованию хищения миллиарда во главе с господином Александром Слусарем.

Более того, согласие на это уже наверняка дали американцы (Плахотнюк, как известно, находится в Майами) и израильтяне (место пребывания Шора). И как не дать, если все будет происходить… в интернете. Заочно, елки-палки.

«Есть еще два гражданина, которых следовало бы заслушать. Я говорю о Плахотнюке и Шоре. Я знаю, что они сбежали из страны и не намерены возвращаться ради слушаний, однако на наше счастье у нас есть технологии XXI века. Можно провести через Skype, в конце концов. Их очень важно заслушать. Я уверен, им есть что рассказать, а у нас есть много вопросов именно к ним...", - написал член комиссии Дмитрий Алайба на своей странице в Facebook.

В этой связи уже пошли в социальных сетях оттягиваться, рассказывая, что и срок они будут «мотать» по Скайпу, и что при таком раскладе и пожизненное заключение не страшно. Пусть голограммы Плахотнюка и Шора посидят - с них не убудет.

Где-то вот именно месте должна прозвучать бессмертная фраза министра иностранных дел России Сергей Лаврова.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ