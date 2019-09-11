Президент направил в парламент два законопроекта в области социальной защиты

"Направил в парламент в качестве законодательной инициативы два проекта закона в области социальной защиты населения, - сообщил глава государства в Facebook. - Эти проекты, наряду с принятой парламентом в первом чтении инициативой об индексации пенсий дважды в год, входят в пакет социальных инициатив президента страны, направленных на повышение уровня социальной защищённости пенсионеров и лиц с самыми низкими доходами".

Как сообщил глава государства, первый законопроект предусматривает внесение изменений в закон «О социальной помощи», увеличивая количество потенциальных получателей помощи, предоставляемой государством в отопительный сезон, примерно на 50 тысяч человек. Будет увеличен повышающий коэффициент минимально гарантированного ежемесячного дохода с 1,95 до 2,2. Этот коэффициент используется для установления права на получение данной помощи.

"Как ожидается, проект закона будет вынесен на рассмотрение законодательного органа в ходе осенней сессии, чтобы он начал исполняться с 1 января 2020 года, - сообщил Додон. - Наряду с этим обращусь к правительству с предложением увеличить размер помощи с 350 до 500 лей в месяц. Второй законопроект направлен на гарантирование государством минимального срока в пять лет для получения пенсии по достижении предельного возраста. Таким образом, в случае преждевременной смерти получателя данного вида пенсии супруг (супруга) будет получать ежемесячное пособие в размере пенсии по достижении предельного возраста до истечения пятилетнего срока с момента получения права на пенсию получателем этой пенсии.

Принятием этого законопроекта мы хотели бы обеспечить более справедливые условия для лиц, которые всю жизнь делали отчисления в Социальный фонд, но в связи с преждевременной смертью не смогли получать пенсию в течение хоты бы пяти лет. Согласно статистике, средняя продолжительность периода получения пенсии лицами, которые не прожили пяти лет с момента выхода на пенсию, составляет всего 2,6 года. Этот проект закона тоже будет рассмотрен на осенней сессии парламента".