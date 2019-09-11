Возле Республиканского стадиона состоялся необычный флэшмоб ради его спасения

Одновременно зажглись десятки факелов. Неожиданный и необычный флэшмоб состоялся рядом с Республиканским стадионом, насчет которого в обществе развернулись жаркие споры - общественность не желает его передачи американцам для строительства нового посольства, что было осуществлено правительством Габурича весной 2015-го года. Вопрос до сих пор серьезно будоражит общество, вследствие чего американцы пока не решаются приступить к постройке.

Чтобы убедительнее выразить свою гражданскую позицию, сегодня группа активистов во главе с Павлом Брэилэ устроила сегодня флэшмоб - собравшиеся единомышленники дружно зажгли "файеры" (хорошо известные по футбольным матчам), и в течение десяти минут дружно распыляли дым характерного красноватого цвета.

Поможет ли данная акция спасти символ молдавского спорта - посмотрим. Но проблема стоит остро.