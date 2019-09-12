Срочно! Уволен глава авиакомпании Air Moldova

Стало известно, что Юлиан Скорпан уволен со своего поста генерального директора авиакомпании Air Moldova. Соответствующий указ издал министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан в связи с тем, что началось расследование.

Руководителем ведомства назначен Александр Фити. До этого он был старшим инспектором в Управлении безопасности полетов

Напомним, недавно СМИ сообщили о серьезном инциденте в небе над Кишинёвом, когда из-за невнимания диспетчеров едва не столкнулся рейсовый самолет и АН-2 с парашютистами на борту. Оба указанных воздушных судна совершали взлёт, и возможность маневрирования была ограничена.

Вообще же в последнее время компанию преследуют скандалы с задержками и отменой рейсов, а так же с ЧП на борту. Кроме того, как утверждают, у компании долгов набралось на миллиарды.